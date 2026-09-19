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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (3.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 3.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol19:29
Horas de luz11h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:32 y se pone a las 19:29, dando aproximadamente 11h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 3.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 18 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 7 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 6 - 11 km/h 40% 1.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 Oeste 5 - 11 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Oeste 11 - 16 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Suroeste 8 - 18 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 Suroeste 15 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sur 16 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sur 18 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 16 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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