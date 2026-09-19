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Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Luis promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
21°
Viento
Norte 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Noroeste 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 28°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol19:19
Horas de luz12h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:18 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Norte 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Norte 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
03:00 20° 20° Norte 21 - 40 km/h 0% Nubes y claros
04:00 19° 19° Norte 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
05:00 20° 20° Norte 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 19° 19° Norte 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
07:00 18° 18° Norte 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Norte 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Norte 17 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 23° 25° Norte 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
11:00 25° 26° Norte 15 - 40 km/h 0% Soleado
12:00 26° 26° Norte 10 - 34 km/h 0% Soleado
13:00 27° 27° Norte 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 27° Noroeste 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 27° Noroeste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 26° Noroeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 26° Noroeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 26° Noroeste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 25° 25° Norte 10 - 33 km/h 0% Soleado
20:00 22° 25° Norte 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 20° Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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