Pronóstico extendido para San Luis: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo nubes y claros, el clima en San Luis promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 19 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:18
|Puesta del sol
|19:19
|Horas de luz
|12h 1m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|57%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 07:18 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|20°
|Norte 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|20°
|20°
|Norte 21 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|20°
|20°
|Norte 21 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|19°
|Norte 19 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|20°
|20°
|Norte 19 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|19°
|19°
|Norte 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|18°
|18°
|Norte 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|18°
|18°
|Norte 18 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|21°
|21°
|Norte 17 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|23°
|25°
|Norte 20 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|25°
|26°
|Norte 15 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|26°
|26°
|Norte 10 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|27°
|27°
|Norte 10 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|27°
|27°
|Noroeste 12 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|27°
|27°
|Noroeste 12 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|27°
|26°
|Noroeste 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|27°
|26°
|Noroeste 16 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|26°
|26°
|Noroeste 16 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|25°
|25°
|Norte 10 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|22°
|25°
|Norte 7 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|21°
|21°
|Noreste 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|20°
|20°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|19°
|19°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|20°
|20°
|Norte 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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