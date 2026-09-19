Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 19 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 10 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:56
|Puesta del sol
|18:57
|Horas de luz
|12h 1m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|57%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:56 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 10 - 18 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|17°
|17°
|Este 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|17°
|17°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|16°
|16°
|Noreste 8 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|16°
|16°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|16°
|16°
|Noreste 7 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|15°
|15°
|Noreste 6 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|16°
|16°
|Este 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|18°
|18°
|Este 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|20°
|20°
|Este 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|21°
|Noreste 6 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|23°
|23°
|Noreste 5 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|24°
|25°
|Noreste 4 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|25°
|26°
|Noreste 4 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|25°
|26°
|Noreste 4 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|25°
|26°
|Noreste 5 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|25°
|26°
|Noreste 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|24°
|25°
|Noreste 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|22°
|22°
|Noreste 5 - 9 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|21°
|21°
|Noreste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|20°
|20°
|Noreste 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|19°
|19°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|19°
|19°
|Noreste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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