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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 30°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
19°
Viento
Noreste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
29°
Viento
Este 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
23°
Viento
Este 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 30°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol19:11
Horas de luz12h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:10 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Oeste 2 - 11 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 20° 20° Norte 0 - 5 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Este 0 - 2 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Sureste 1 - 5 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Sur 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 17° 17° Sureste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 17° 17° Sureste 4 - 6 km/h 0% Soleado
08:00 17° 17° Este 7 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 19° 19° Noreste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 22° 22° Noreste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 24° 25° Norte 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 26° 27° Norte 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 28° Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 28° 28° Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 29° 29° Noreste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 29° 29° Este 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 29° Este 9 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 28° 28° Este 12 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 26° 27° Este 10 - 26 km/h 0% Soleado
20:00 24° 26° Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 24° 25° Este 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
22:00 23° 25° Este 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
23:00 22° 22° Este 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 21° 21° Noreste 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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