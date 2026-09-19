Pronóstico extendido para Tucumán: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.

Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.