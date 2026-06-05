Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Entre Ríos: qué esperar este 5 de junio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Entre Ríos este 5 de junio de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 14°. Con vientos de 14 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Noroeste 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Noreste 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 10m
Fase lunarMenguante
Iluminación77%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:55 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 5 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 14 - 25 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Noreste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Noreste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Noreste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Noreste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Noreste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Noreste 9 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Noreste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Norte 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Norte 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Norte 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Noroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Noroeste 3 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Sur 1 - 6 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 18° 18° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Este 6 - 9 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 18° Noreste 7 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Noreste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Entre Ríostiempo en Entre Ríos hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Alerta por lluvias fuertes:qué provincias siguen bajo vigilancia y cuándo cambia el tiempo en Buenos Aires

    Alerta por lluvias fuertes: qué provincias siguen bajo vigilancia y cuándo cambia el tiempo en Buenos Aires

  2. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

  3. Inestabilidad y alerta por lluvias en varias provincias:cómo seguirá el clima según el Servicio Meteorológico Nacional

    Inestabilidad y alerta por lluvias en varias provincias: cómo seguirá el clima según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Cambió el clima y se adelantan las tormentas:cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

    Cambió el clima y se adelantan las tormentas: cuándo llueve en Buenos Aires y hasta qué día sigue el mal tiempo

  5. Evolución del tiempo en Santiago del Estero:máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

    Evolución del tiempo en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei celebró la aprobación del pliego de más de 70 candidatos a jueces:“El inicio de la reconstrucción de la justicia”

Javier Milei celebró la aprobación del pliego de más de 70 candidatos a jueces: “El inicio de la reconstrucción de la justicia”

Maqueda alertó por los ataques a la libertad de expresión y defendió el rol de la Corte

La Cámara de Senadores aprobó el pliego de la jueza María Verónica Michelli y el acuerdo para pagarle a los fondos buitre

Requisito clave del FMI:las dos reformas urgentes que el Fondo le pidió al gobierno de Milei

Economía

ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas:cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

ANSES actualizó el SUAF para veteranos de Malvinas: cuánto se cobra en junio 2026 por hijo, cónyuge y ayuda escolar

Aumentan las tarifas del gas propano:el Gobierno reduce subsidios y eleva los costos en 10 provincias

El transporte de cargas no logró aliviar costos:subió 1,91% en mayo y preocupó el impacto del gasoil

Requisito clave del FMI:las dos reformas urgentes que el Fondo le pidió al gobierno de Milei

Internacionales

¿Brasil y EEUU enfrentados?:por qué la tensión entre Lula y Trump va mucho más allá de los aranceles

¿Brasil y EEUU enfrentados?: por qué la tensión entre Lula y Trump va mucho más allá de los aranceles

Imágenes virales:una periodista sufrió una fuerte caída durante la conferencia “mañanera” de Claudia Sheinbaum en México

Inédito:el diminuto país que quiere cambiar su nombre oficial para volver a sus raíces ancestrales

Suiza construye una megabatería bajo tierra que desafía al litio:almacenará energía como una central nuclear en Europa