Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Norte 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sureste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 13m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:53 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 9 - 16 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Este 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Este 4 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Norte 3 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Norte 4 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Norte 5 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noroeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Norte 3 - 11 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Norte 1 - 8 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Suroeste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Sureste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.