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Temperaturas y lluvias en Entre Ríos: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Sureste 1 - 6 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Este 2 - 4 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 7 - 14 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 20°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación68%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:56 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 7 - 14 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Sureste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Este 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Este 6 - 10 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Este 5 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noreste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Noreste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Norte 4 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Norte 2 - 12 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Norte 1 - 9 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Sureste 1 - 7 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 19° 19° Sureste 1 - 6 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 18° Sureste 3 - 6 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 18° 18° Sureste 3 - 5 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sureste 5 - 7 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 18° Este 2 - 4 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Este 4 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Este 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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