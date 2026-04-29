Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
El pronóstico para Formosa este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 12°. Con vientos de 10 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 10 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 31°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:15
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|11h 9m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Formosa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:15 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 10 - 19 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Este 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|14°
|14°
|Sur 2 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|13°
|13°
|Suroeste 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|13°
|13°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Sureste 6 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|13°
|13°
|Sureste 10 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|15°
|15°
|Este 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|18°
|18°
|Noreste 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|20°
|20°
|Noreste 5 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|22°
|22°
|Noroeste 1 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|23°
|25°
|Sureste 2 - 12 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|23°
|25°
|Sur 4 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|24°
|25°
|Sur 6 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|24°
|25°
|Sur 7 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|25°
|Sureste 7 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|21°
|21°
|Sureste 6 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|19°
|19°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|19°
|19°
|Sureste 6 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Sureste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Sureste 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|17°
|17°
|Sureste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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