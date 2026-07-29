Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

El pronóstico para Formosa este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 28° y una mínima de 18°. Con vientos de 17 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con tormenta seca con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 30°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|10h 52m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica tormenta seca con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:33 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica tormenta seca con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Noreste 3 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|20°
|20°
|Norte 17 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|20°
|20°
|Oeste 17 - 35 km/h
|0%
|Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|20°
|20°
|Noreste 14 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|20°
|20°
|Noroeste 5 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|19°
|19°
|Suroeste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|19°
|19°
|Este 3 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|19°
|19°
|Este 7 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|20°
|20°
|Este 6 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|22°
|21°
|Este 2 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|24°
|24°
|Sureste 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|25°
|26°
|Sureste 7 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|26°
|28°
|Sureste 7 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|28°
|29°
|Este 8 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|28°
|30°
|Este 8 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|28°
|29°
|Sureste 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|27°
|29°
|Sureste 9 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|26°
|27°
|Sur 7 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|24°
|23°
|Sur 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|22°
|21°
|Sur 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|21°
|21°
|Sureste 14 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|21°
|21°
|Sureste 14 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|21°
|21°
|Sureste 13 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|21°
|21°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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