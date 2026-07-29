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Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará tormenta seca con cielo parcialmente nuboso.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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El pronóstico para Formosa este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 28° y una mínima de 18°. Con vientos de 17 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
20°
Viento
Este 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
21°
Viento
Sureste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con tormenta seca con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 28°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 52m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica tormenta seca con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:33 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica tormenta seca con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Noreste 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 20° 20° Norte 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 20° 20° Oeste 17 - 35 km/h 0% Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
04:00 20° 20° Noreste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 20° 20° Noroeste 5 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 19° 19° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 19° 19° Este 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 19° 19° Este 7 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 20° 20° Este 6 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 22° 21° Este 2 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 24° 24° Sureste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 26° Sureste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 28° Sureste 7 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 28° 29° Este 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 30° Este 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 28° 29° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 29° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 27° Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 23° Sur 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 21° Sur 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 21° 21° Sureste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Sureste 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
24:00 21° 21° Sureste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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