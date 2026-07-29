Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una jornada con tormenta seca con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.

Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 30°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.