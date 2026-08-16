El clima en Formosa hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 32°. Con un cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 16 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 32°.
Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.
Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:20
|Puesta del sol
|18:33
|Horas de luz
|11h 13m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|18%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 32°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:20 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 11h 13m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Este 6 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|22°
|20°
|Este 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|23°
|23°
|Noreste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|22°
|23°
|Noreste 17 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|22°
|23°
|Norte 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|23°
|24°
|Norte 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|22°
|24°
|Norte 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|22°
|22°
|Norte 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|24°
|25°
|Norte 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|25°
|26°
|Norte 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|27°
|28°
|Norte 16 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|29°
|30°
|Norte 16 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|30°
|31°
|Norte 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|31°
|32°
|Norte 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|31°
|33°
|Norte 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|31°
|33°
|Norte 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|30°
|32°
|Norte 18 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|29°
|30°
|Norte 16 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|26°
|27°
|Noreste 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|25°
|26°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|25°
|26°
|Noreste 16 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|26°
|27°
|Noreste 20 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|26°
|27°
|Norte 20 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|25°
|26°
|Norte 14 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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