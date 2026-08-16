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El clima en Formosa hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 32°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 32°. Con un cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
24°
Viento
Norte 17 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Norte 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
26°
Viento
Noreste 20 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 32°.

Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 32°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 23°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol18:33
Horas de luz11h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 32°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:20 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 11h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Este 6 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 22° 20° Este 9 - 24 km/h 0% Cubierto
03:00 23° 23° Noreste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 22° 23° Noreste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
05:00 22° 23° Norte 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
06:00 23° 24° Norte 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
07:00 22° 24° Norte 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
08:00 22° 22° Norte 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 24° 25° Norte 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 25° 26° Norte 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 28° Norte 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 29° 30° Norte 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 31° Norte 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 31° 32° Norte 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 31° 33° Norte 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 31° 33° Norte 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 30° 32° Norte 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 29° 30° Norte 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 27° Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 25° 26° Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 25° 26° Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 26° 27° Noreste 20 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 26° 27° Norte 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 25° 26° Norte 14 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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