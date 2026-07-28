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Pronóstico en Formosa: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 30°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Soleado
23°
Viento
Norte 14 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Norte 14 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
23°
Viento
Norte 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 30°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 24°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:24
Horas de luz10h 50m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:34 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 25° Norte 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 24° 24° Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 23° 24° Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 23° 23° Norte 13 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 22° 23° Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 22° 22° Norte 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 21° 21° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 21° 21° Norte 12 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 23° 24° Norte 14 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 25° 26° Norte 12 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 27° 29° Norte 14 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 28° 30° Norte 15 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 29° 31° Norte 18 - 35 km/h 0% Soleado
14:00 29° 31° Norte 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
15:00 29° 31° Norte 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 31° Norte 19 - 41 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 28° 31° Norte 14 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 29° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 25° 26° Norte 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 24° 24° Noroeste 6 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 24° 23° Norte 8 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 23° 22° Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 22° 21° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 22° 20° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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