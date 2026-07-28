Pronóstico en Formosa: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 28 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa
Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|10h 50m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?
Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:34 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|24°
|25°
|Norte 14 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|24°
|24°
|Norte 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|23°
|24°
|Norte 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|23°
|23°
|Norte 13 - 26 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|22°
|23°
|Norte 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|22°
|22°
|Norte 8 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|21°
|21°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|21°
|21°
|Norte 12 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|23°
|24°
|Norte 14 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|25°
|26°
|Norte 12 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|27°
|29°
|Norte 14 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|28°
|30°
|Norte 15 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|29°
|31°
|Norte 18 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|29°
|31°
|Norte 22 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|29°
|31°
|Norte 20 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|28°
|31°
|Norte 19 - 41 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|28°
|31°
|Norte 14 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|27°
|29°
|Norte 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|25°
|26°
|Norte 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|24°
|24°
|Noroeste 6 - 12 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|24°
|23°
|Norte 8 - 13 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|23°
|22°
|Norte 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|22°
|21°
|Noroeste 4 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|22°
|20°
|Oeste 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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