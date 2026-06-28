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Pronóstico en Formosa: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (44 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Formosa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 8 - 22 km/h
Lluvia
90% 9.3 mm
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 12 - 28 km/h
Lluvia
60% 1.2 mm
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 11 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 44 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 31m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:40 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 44 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Noreste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Oeste 11 - 26 km/h 40% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Noroeste 14 - 25 km/h 70% 1.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Noreste 2 - 25 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Sur 8 - 19 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Sur 6 - 15 km/h 70% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sureste 5 - 12 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Suroeste 8 - 22 km/h 90% 9.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Suroeste 13 - 28 km/h 90% 11 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 18° 18° Sur 11 - 28 km/h 90% 3.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Sur 19 - 33 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sur 14 - 38 km/h 90% 3.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sur 18 - 36 km/h 90% 5.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Sur 18 - 37 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 19° 19° Sur 16 - 36 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 12 - 28 km/h 60% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 9 - 21 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sur 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sur 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sur 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sur 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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