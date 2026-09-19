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Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (40 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 7 - 22 km/h
Lluvia
80% 2.7 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24°
Viento
Norte 8 - 29 km/h
Lluvia
80% 0.6 mm
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Norte 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 11 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 40 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 33° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 32°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 24°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol18:47
Horas de luz12h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 06:45 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 12h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 40 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 11 - 34 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 10 - 26 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Este 11 - 19 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Sureste 9 - 21 km/h 90% 1.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Este 11 - 20 km/h 90% 2.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 19° 19° Sureste 7 - 22 km/h 90% 2.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Sur 7 - 22 km/h 80% 5.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Sureste 3 - 20 km/h 80% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
08:00 19° 19° Sureste 10 - 19 km/h 80% 1.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Sureste 7 - 22 km/h 80% 2.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Sureste 7 - 27 km/h 80% 5.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 21° 21° Este 9 - 28 km/h 80% 3.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 23° 21° Este 7 - 31 km/h 80% 2.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 23° 21° Noreste 10 - 32 km/h 80% 2.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 24° 23° Noreste 8 - 34 km/h 90% 1.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 23° 22° Noreste 9 - 30 km/h 90% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16:00 23° 22° Noreste 9 - 28 km/h 90% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 24° 23° Norte 8 - 29 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 23° 21° Noroeste 6 - 17 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Suroeste 10 - 16 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Norte 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Suroeste 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 20° Noreste 2 - 3 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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