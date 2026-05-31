Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo cubierto, la jornada en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Sureste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 9 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 36m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:32 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 9 - 22 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 4 - 12 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Sur 7 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Sureste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sureste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Sureste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Sureste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 24° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 23° 24° Sureste 5 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 23° 24° Sureste 5 - 14 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Sur 6 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Sur 5 - 11 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Sureste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sureste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.