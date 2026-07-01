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Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Suroeste 8 - 25 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 12 - 26 km/h
Lluvia
60% 0.4 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 12 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 40m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:05 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 Noreste 3 - 14 km/h 0% Niebla
04:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 Noreste 4 - 15 km/h 0% Niebla
06:00 Noreste 4 - 15 km/h 0% Niebla
07:00 Noreste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noreste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Este 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Sureste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sureste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sureste 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sur 10 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Sur 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Sur 7 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 10° Suroeste 8 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Oeste 6 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noroeste 11 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 11 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noroeste 12 - 26 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 12 - 26 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noroeste 12 - 25 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noroeste 11 - 25 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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