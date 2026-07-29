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Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de . Con vientos de 9 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Suroeste 6 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 9 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 23°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 58m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:58 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 30 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Norte 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Norte 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Norte 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Norte 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Norte 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 4 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Norte 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Norte 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noroeste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Oeste 1 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Suroeste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Suroeste 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 25° Suroeste 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Suroeste 7 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Suroeste 6 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Oeste 5 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Oeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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