El clima en Jujuy hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 10 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.5 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 10°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.