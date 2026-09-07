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Pronóstico en Jujuy: cómo estará el clima hoy, 7 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará aguanieve con cielo parcialmente nuboso.

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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo aguanieve con cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 7 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 3 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con aguanieve con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 10 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 13°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol19:12
Horas de luz11h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación15%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 7 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:26 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 11h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica aguanieve con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 7 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 32 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 8 - 32 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 7 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 9 - 31 km/h 0% Cubierto
04:00 Oeste 10 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 10 - 29 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 8 - 28 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo cubierto
07:00 Noroeste 4 - 29 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 4 - 28 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 7 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 5 - 23 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° Sureste 0 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° 10° Sureste 5 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Este 4 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Sur 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Sur 3 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Sur 3 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Oeste 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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