Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 11 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.