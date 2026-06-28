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Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo neblina, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 7 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 16°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 39m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:05 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 10 - 22 km/h 0% Neblina
02:00 Norte 10 - 23 km/h 0% Neblina
03:00 Norte 9 - 24 km/h 0% Neblina
04:00 Norte 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Norte 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noroeste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Suroeste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sur 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sur 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sur 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Suroeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Oeste 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Oeste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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