Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 31 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo neblina, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noroeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 19°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 45m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 31 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:56 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 31 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 26 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 8 - 18 km/h 0% Neblina
07:00 Norte 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Norte 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Sureste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Sur 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Sur 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sur 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sur 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Neblina
24:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Neblina

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.