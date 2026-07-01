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Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 25 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Sur 20 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 28 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:12
Horas de luz9h 42m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:30 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 9h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 28 - 49 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 20 - 35 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 28 - 39 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 23 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 24 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 24 - 44 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 25 - 46 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 27 - 49 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 27 - 49 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 25 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 24 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sureste 26 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Sur 24 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Sureste 23 - 47 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Sureste 22 - 46 km/h 0% Soleado
15:00 Sureste 21 - 44 km/h 0% Soleado
16:00 Sur 20 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 Sur 20 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 Sur 16 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sur 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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