Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
El pronóstico para La Pampa este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 24 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 24 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:54
|Puesta del sol
|18:33
|Horas de luz
|10h 39m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en La Pampa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 07:54 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 24 - 43 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Noroeste 22 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|16°
|16°
|Noroeste 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|16°
|16°
|Oeste 22 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|16°
|16°
|Oeste 24 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|15°
|15°
|Oeste 20 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|15°
|15°
|Suroeste 19 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|15°
|15°
|Suroeste 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|14°
|14°
|Suroeste 17 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|14°
|14°
|Suroeste 16 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|15°
|15°
|Suroeste 18 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|16°
|16°
|Suroeste 21 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|17°
|17°
|Suroeste 22 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|18°
|18°
|Suroeste 21 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|19°
|19°
|Suroeste 19 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|20°
|20°
|Suroeste 18 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|20°
|20°
|Suroeste 16 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|19°
|19°
|Suroeste 13 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Suroeste 6 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|13°
|13°
|Oeste 6 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|12°
|12°
|Noroeste 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|11°
|11°
|Noroeste 7 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|10°
|10°
|Noroeste 8 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|10°
|Noroeste 10 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|11°
|Noroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán