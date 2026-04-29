Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

El pronóstico para La Pampa este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 24 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Suroeste 16 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Suroeste 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noroeste 8 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 24 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 39m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en La Pampa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:54 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 24 - 43 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noroeste 22 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Noroeste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Oeste 22 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Oeste 24 - 43 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Oeste 20 - 42 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Suroeste 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Suroeste 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
08:00 14° 14° Suroeste 17 - 33 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Suroeste 16 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Suroeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Suroeste 21 - 41 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Suroeste 22 - 43 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Suroeste 21 - 43 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Suroeste 19 - 42 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Suroeste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Suroeste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Suroeste 6 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Oeste 6 - 10 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Noroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Noroeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Noroeste 10 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.