¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 24 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 33 - 69 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:03
|Puesta del sol
|19:15
|Horas de luz
|12h 12m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 07:03 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 12h 12m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 33 - 69 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Norte 19 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|17°
|17°
|Norte 19 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|16°
|16°
|Norte 17 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|15°
|15°
|Norte 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|15°
|15°
|Noroeste 11 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|14°
|14°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Noroeste 14 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Norte 16 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|17°
|17°
|Norte 14 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|19°
|19°
|Norte 12 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|20°
|20°
|Noroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|23°
|25°
|Noroeste 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|23°
|25°
|Norte 10 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|27°
|26°
|Noroeste 12 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|27°
|26°
|Oeste 10 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|27°
|26°
|Oeste 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|27°
|26°
|Norte 3 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|27°
|26°
|Noroeste 3 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|24°
|25°
|Noroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|22°
|22°
|Norte 3 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|20°
|20°
|Sur 33 - 66 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|18°
|18°
|Sur 24 - 58 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Sur 15 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Sur 7 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán