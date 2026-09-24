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¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 28° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 24 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Norte 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Norte 3 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Sur 24 - 58 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 33 - 69 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 28°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:03
Puesta del sol19:15
Horas de luz12h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:03 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 12h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 33 - 69 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Norte 19 - 28 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Norte 19 - 30 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Norte 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Norte 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Noroeste 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Norte 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Norte 14 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 19° 19° Norte 12 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 20° 20° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 23° 25° Noroeste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
13:00 23° 25° Norte 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 27° 26° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 27° 26° Oeste 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 27° 26° Oeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 27° 26° Norte 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 26° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 22° Norte 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Sur 33 - 66 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Sur 24 - 58 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Sur 15 - 42 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Sur 7 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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