comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en La Pampa hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo neblina, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 14 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 46m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:58 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica neblina con una probabilidad de lluvia de 0% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Neblina
02:00 10° Sur 9 - 9 km/h 0% Neblina
03:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 8 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Suroeste 16 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Suroeste 16 - 33 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Sur 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sur 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sur 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sur 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sur 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Sur 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se avecina un tormentón:a qué hora llueve hoy sábado 15 de agosto, según el pronóstico

    Se avecina un tormentón: a qué hora llueve hoy sábado 15 de agosto, según el pronóstico

  2. ¿Se terminan los días grises? Cuándo volverá el sol en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

    ¿Se terminan los días grises? Cuándo volverá el sol en Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

  3. El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia:cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

    El clima complica a Buenos Aires con más días de lluvia: cómo sigue el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. El pronóstico cambió para el AMBA:llegan más lluvias y el día que la temperatura se acercará a los 20 grados

    El pronóstico cambió para el AMBA: llegan más lluvias y el día que la temperatura se acercará a los 20 grados

  5. Vuelven las tormentas severas al AMBA:a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

    Vuelven las tormentas severas al AMBA: a qué hora se desatan las lluvias este miércoles
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Felipe Pigna, historiador argentino:“No hay un negacionismo de la dictadura, sino una reivindicación”

Felipe Pigna, historiador argentino: “No hay un negacionismo de la dictadura, sino una reivindicación”

La contundente respuesta de un funcionario de Milei tras los festejos británicos en las Islas Malvinas:“Hasta en esto mienten”

Giro en el Poder Judicial:la firme decisión del Gobierno con los jueces que cumplan 75 años

Suspensión de las PASO:el Gobierno busca llegar a 37 votos en el Senado con acuerdos con el PRO y la UCR

Economía

Conocida cadena de supermercados vendió una sucursal para pagar sueldos adeudados:reubicará al personal

Conocida cadena de supermercados vendió una sucursal para pagar sueldos adeudados: reubicará al personal

El Gobierno activa el plan avalado por el FMI:las dos medidas con las que busca impulsar la economía

El Banco Ciudad subasta siete propiedades desde USD 31.490 en Ciudad de Buenos Aires:los requisitos para participar

El Gobierno oficializó la flexibilización del crédito en dólares para empresas:qué dice el DNU

Internacionales

Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Impactante video: a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Encontraron muerto al ex profesor de Cambridge que dejó su cargo tras ser acusado de plagio

España busca nuevos vecinos:pagan hasta 15.000 euros a quienes se muden a este valle y trabajen en remoto

“Estaba en el sofá y de repente todo se vino abajo”:el relato del pánico tras el terremoto en España