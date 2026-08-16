El clima en La Pampa hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.