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Evolución del tiempo en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Reserva Natural Pichi Mahuida
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El pronóstico para La Pampa este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 18 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Norte 12 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 18 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:26 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 11 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 18 - 31 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 4 - 12 km/h 0% Neblina
02:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Neblina
03:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 7 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Noroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Norte 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Norte 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Norte 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Norte 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Norte 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Norte 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Norte 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Norte 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Norte 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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