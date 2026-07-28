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Pronóstico en La Pampa: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7 mm), el día se presentará lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11°
Viento
Noreste 13 - 32 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 4 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 11m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:18 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 4 - 3 km/h 0% Calima con cielo cubierto
02:00 Norte 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° Norte 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Sur 3 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Sureste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sur 9 - 19 km/h 40% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sureste 12 - 23 km/h 60% 3.1 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sureste 12 - 24 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sureste 19 - 36 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Este 13 - 36 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Noreste 18 - 30 km/h 60% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 11° 11° Noreste 13 - 32 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Este 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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