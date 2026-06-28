Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico en La Pampa: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (1.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 13°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:10
Horas de luz9h 40m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:30 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 11 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Suroeste 7 - 19 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Oeste 10 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Oeste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 10 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 10° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Oeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Oeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Oeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Oeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Oeste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Oeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

    ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

  2. Temperaturas y lluvias en Chaco:los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

    Temperaturas y lluvias en Chaco: los datos del tiempo hoy, 27 de junio de 2026

  3. Frío intenso en el AMBA:cuándo llega el nuevo frente polar y qué pasará con las lluvias

    Frío intenso en el AMBA: cuándo llega el nuevo frente polar y qué pasará con las lluvias

  4. Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas:dónde llueve y cómo sigue el clima este fin de semana

    Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas: dónde llueve y cómo sigue el clima este fin de semana

  5. Llegan las tormentas a Buenos Aires:a qué hora llueve este jueves 18 de junio y hasta cuándo durará el mal tiempo

    Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve este jueves 18 de junio y hasta cuándo durará el mal tiempo
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

El mensaje de Patricia Bullrich tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete:“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales”

“Sos una persona íntegra y valiosa”:el mensaje de Karina Milei tras la renuncia de Manuel Adorni

Manuel Adorni renunció y dejó de ser el jefe de Gabinete del Gobierno

Economía

Guía de salarios:cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Guía de salarios: cuánto cobran por su trabajo un electricista, un plomero y un albañil en junio 2026

Aguinaldo junio 2026 para estatales:provincia por provincia, cuándo se cobra y qué fechas ya están confirmadas

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Aguinaldo de junio 2026:hasta qué fecha tienen tiempo de pagarlo

Internacionales

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano: “Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”

Terremoto en Venezuela:el número de víctimas fatales se acerca a los 1.000 y se viven horas cruciales para el rescate de sobrevivientes

Alberto Núñez Feijóo volvió a apuntar contra Pedro Sánchez y espera que Cataluña sea “la llave” para sacarlo del Gobierno español

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”:el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años