Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo neblina, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Noreste 12 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Noreste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 28 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:10
Horas de luz9h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:17 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 9h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 28 - 31 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 28 - 30 km/h 0% Neblina
02:00 12° 12° Norte 22 - 30 km/h 0% Neblina
03:00 10° Noreste 17 - 30 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Noreste 14 - 29 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Noreste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
07:00 10° 10° Noreste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Noreste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Noreste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Noreste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Norte 14 - 29 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Norte 13 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Norte 13 - 26 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Noreste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Noreste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
20:00 14° 14° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noreste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 10 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.