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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo cielo despejado, el clima en La Pampa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
28°
Viento
Norte 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
22°
Viento
Noreste 21 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 29°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol19:11
Horas de luz12h 1m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:10 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 12h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 21 - 39 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 19 - 29 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Norte 17 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Norte 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Norte 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Noreste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Noreste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Noreste 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 26° Norte 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 27° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 27° Norte 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 27° Norte 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 27° Norte 18 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 27° 27° Norte 19 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 25° 26° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 23° 25° Noreste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 25° Noreste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 22° Noreste 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
23:00 21° 21° Norte 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Norte 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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