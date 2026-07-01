Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cubierto, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Sur 10 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 12 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 18m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:22 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 12 - 33 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 9 - 6 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 6 - 8 km/h 0% Cubierto
03:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Sur 6 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Sur 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Sur 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sur 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Sur 12 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Sur 12 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 10° Sur 10 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 Sur 8 - 26 km/h 0% Cubierto
19:00 Sur 5 - 22 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 4 - 15 km/h 0% Cubierto
21:00 Sureste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 3 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Riojatiempo en La Rioja hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Llega una “bomba polar” a la Argentina:cómo será la irrupción de aire antártico que podría provocar nevadas en varias provincias

    Llega una “bomba polar” a la Argentina: cómo será la irrupción de aire antártico que podría provocar nevadas en varias provincias

  2. Día soleado en Buenos Aires:cómo seguirá el clima este martes 30 de junio y cuándo llegará el frío más intenso del año

    Día soleado en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este martes 30 de junio y cuándo llegará el frío más intenso del año

  3. Ola polar en Buenos Aires:qué día la temperatura bajará a 2 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Ola polar en Buenos Aires: qué día la temperatura bajará a 2 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Alerta naranja por vientos en Buenos Aires:qué municipios suspenden clases y dónde pueden superar los 90 km/h

    Alerta naranja por vientos en Buenos Aires: qué municipios suspenden clases y dónde pueden superar los 90 km/h

  5. Llegó el invierno a Buenos Aires:para qué día se esperan 5 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Llegó el invierno a Buenos Aires: para qué día se esperan 5 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje:¿se verá con Trump?

Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje: ¿se verá con Trump?

La ATE tomó la CNEA tras casi 100 despidos y denunció un “desmantelamiento” del sector nuclear

El abrazo tripartito entre Milei, Adorni y Santilli en el acto oficial de juramento como nuevo jefe de Gabinete

El Turco García presentó un proyecto para declarar el Día de la Prevención de Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires

Economía

Cajas automáticas y más variedad de productos:cómo es la nueva versión “mini” de un importante supermercado argentino

Cajas automáticas y más variedad de productos: cómo es la nueva versión “mini” de un importante supermercado argentino

El Gobierno otorgó a privados el control de 1.871 kilómetros de rutas y avanza con la privatización

“Efecto serrucho” en la economía:cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y asignaciones familiares para julio 2026:cuáles son los nuevos montos

Internacionales

Crisis humanitaria en Venezuela por falta de alimentos y hambre tras el doble terremoto:“Faltaría más ayuda”

Crisis humanitaria en Venezuela por falta de alimentos y hambre tras el doble terremoto: “Faltaría más ayuda”

El megaproyecto vial de Sudámerica que llamó la atención de Elon Musk:está debajo de la Cordillera y mide 10 kilómetros

Netanyahu y su inesperada frase que sacude Medio Oriente:“Nuestra postura es clara”

“Ha puesto en evidencia a un sistema corrupto”:Miguel Ángel Toma apuntó contra el régimen venezolano tras los devastadores terremotos