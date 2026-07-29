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Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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El pronóstico para La Rioja este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 13°. Con vientos de 7 - 17 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Oeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Oeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 7 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:54
Horas de luz10h 41m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:13 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 29 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 17 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Norte 0 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Oeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 14° 14° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sur 5 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Oeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Oeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Oeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Oeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Oeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Oeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Oeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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