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El clima en La Rioja hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cubierto, el clima en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 4 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Oeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol19:04
Horas de luz11h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:59 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 7 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Suroeste 7 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Oeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Sureste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sureste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sureste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Sur 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sur 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sureste 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Norte 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Oeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Oeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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