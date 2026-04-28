Pronóstico en La Rioja: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en La Rioja
Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 20° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:53
|Puesta del sol
|18:55
|Horas de luz
|11h 2m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – La Rioja
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?
El sol sale hoy en La Rioja a las 07:53 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Rioja?
El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 8 - 23 km/h.
Ubicación de La Rioja
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Suroeste 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|11°
|11°
|Suroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|10°
|10°
|Suroeste 8 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|10°
|9°
|Suroeste 6 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|9°
|9°
|Sur 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|9°
|8°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|8°
|8°
|Suroeste 4 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|8°
|8°
|Sur 5 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|9°
|9°
|Sur 6 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|12°
|12°
|Sur 7 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|14°
|14°
|Sureste 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|16°
|16°
|Este 6 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|17°
|17°
|Este 5 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|17°
|17°
|Este 5 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|17°
|17°
|Noreste 5 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|17°
|Noreste 4 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Norte 3 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|15°
|15°
|Norte 0 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Oeste 0 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|14°
|14°
|Sur 0 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|13°
|13°
|Sur 0 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|13°
|13°
|Noreste 0 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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