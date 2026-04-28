Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Noreste 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sur 0 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:55
Horas de luz11h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:53 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 8 - 23 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sur 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sureste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Sureste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Este 6 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Este 5 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Este 5 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 5 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Noreste 4 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Norte 3 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Norte 0 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Oeste 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sur 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sur 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noreste 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.