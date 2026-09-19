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Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 30°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo soleado, el clima en La Rioja promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
20°
Viento
Suroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
29°
Viento
Noreste 6 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
23°
Viento
Oeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 8 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 30°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:20 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 8 - 25 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Oeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 19° 19° Oeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 18° 18° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 18° 18° Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 17° 17° Oeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 16° 16° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 16° 16° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Soleado
08:00 16° 16° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 20° 20° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 22° 22° Sureste 3 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 24° 25° Este 3 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 26° 26° Este 5 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 27° 27° Este 7 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 28° 27° Este 6 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 29° 28° Noreste 5 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 29° 28° Noreste 6 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 29° 28° Noreste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 29° 28° Noreste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 28° 27° Norte 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 26° 26° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 25° 26° Oeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 23° 25° Oeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 23° 25° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 22° 25° Oeste 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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