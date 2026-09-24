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¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 32°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 32° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 24 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 1 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
31°
Viento
Norte 6 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
26°
Viento
Noroeste 6 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 32°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 32°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol19:33
Horas de luz12h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 32°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:21 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 12h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 9 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Sur 6 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Noreste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Norte 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 16° 16° Norte 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Norte 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Norte 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Norte 1 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Sureste 1 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 21° 21° Este 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 23° 24° Este 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 25° 25° Este 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 27° 26° Este 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 28° Este 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 31° 29° Noreste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 31° 29° Noreste 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 31° 29° Norte 6 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 30° 29° Norte 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 29° 27° Noreste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 26° 25° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 26° 25° Noroeste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 26° 25° Noroeste 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 25° 24° Norte 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 24° 24° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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