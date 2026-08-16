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El clima en Mendoza hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Luján de Cuyo
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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sureste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 0 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Noroeste 2 - 12 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol19:07
Horas de luz10h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:11 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Sur 4 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 9 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 10° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Sur 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 11° Sureste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° 10° Sureste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sureste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sureste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sureste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Este 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sureste 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Este 1 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Norte 0 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Oeste 2 - 12 km/h 0% Cubierto
19:00 14° 14° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 13° 13° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Noroeste 2 - 12 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 11° 11° Sureste 3 - 8 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 10° 10° Sur 6 - 12 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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