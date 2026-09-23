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El clima en Mendoza hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Mendoza este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de . Con vientos de 13 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Este 4 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noroeste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 13 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 25°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol19:32
Horas de luz12h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:23 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 13 - 23 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 11 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Oeste 13 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sur 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 12° Este 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° Sur 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sureste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Noreste 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 23° Noreste 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 24° Noreste 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 24° Noreste 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 25° Este 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 25° 25° Noreste 2 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 24° 24° Sureste 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Suroeste 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Noreste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 19° 19° Noreste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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