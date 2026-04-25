En Buenos Aires, el clima de hoy tendrá condiciones de cielo parcialmente nuboso con un rango de temperaturas desde los 5.6°C al amanecer, elevándose hasta un máximo de 15.7°C al mediodía. Los vientos estarán presentes a lo largo del día soplando de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando alrededor del 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde hacia la noche, se espera que continúe el cielo parcialmente nuboso con una temperatura que se estabilizará alrededor de los 15°C. Los vientos seguirán activos, con una velocidad media de 13 km/h y ráfagas máximas de hasta 21 km/h. La humedad se mantendrá constante, con un valor cercano al 92%, lo que podría brindar una sensación ambiental de más frescura.