Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de abril de 2026
Condiciones climáticas
En Buenos Aires, el clima de hoy tendrá condiciones de cielo parcialmente nuboso con un rango de temperaturas desde los 5.6°C al amanecer, elevándose hasta un máximo de 15.7°C al mediodía. Los vientos estarán presentes a lo largo del día soplando de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando alrededor del 92%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
En la tarde hacia la noche, se espera que continúe el cielo parcialmente nuboso con una temperatura que se estabilizará alrededor de los 15°C. Los vientos seguirán activos, con una velocidad media de 13 km/h y ráfagas máximas de hasta 21 km/h. La humedad se mantendrá constante, con un valor cercano al 92%, lo que podría brindar una sensación ambiental de más frescura.