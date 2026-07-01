Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 1 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 17 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:34
|Puesta del sol
|18:00
|Horas de luz
|10h 26m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|98%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:34 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 17 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 1 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sur 3 - 6 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|13°
|13°
|Sur 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|13°
|13°
|Sur 2 - 4 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|13°
|13°
|Este 2 - 4 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|13°
|13°
|Sureste 5 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|13°
|13°
|Sureste 6 - 13 km/h
|0%
|Niebla
|07:00
|13°
|13°
|Sureste 4 - 11 km/h
|0%
|Niebla
|08:00
|13°
|13°
|Este 7 - 14 km/h
|0%
|Niebla
|09:00
|14°
|14°
|Sureste 7 - 13 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Este 5 - 15 km/h
|90% 1.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Este 5 - 14 km/h
|80% 6.5 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|12:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 14 km/h
|90% 2.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|13:00
|17°
|17°
|Este 2 - 16 km/h
|90% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|17°
|17°
|Sureste 8 - 17 km/h
|90% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Sureste 9 - 19 km/h
|90% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|18°
|18°
|Sur 8 - 22 km/h
|90% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|17°
|17°
|Sur 11 - 21 km/h
|90% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|17°
|17°
|Sureste 11 - 21 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 22 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 21 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 22 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 26 km/h
|60% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|15°
|15°
|Sur 15 - 28 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|15°
|15°
|Sur 15 - 27 km/h
|70% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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