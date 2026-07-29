Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 29 de julio de 2026

El pronóstico para Misiones este 29 de julio de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 17°. Con vientos de 21 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 21 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 28°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:26
|Puesta del sol
|18:13
|Horas de luz
|10h 47m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 29 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:26 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 29 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 21 - 46 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Noreste 3 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Noreste 4 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|19°
|19°
|Noreste 5 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|18°
|18°
|Norte 21 - 32 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|18°
|18°
|Noroeste 14 - 46 km/h
|30% 2.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|18°
|18°
|Norte 7 - 23 km/h
|0%
|Nubes altas
|07:00
|18°
|18°
|Sureste 1 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|18°
|18°
|Sur 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|19°
|19°
|Este 6 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|20°
|20°
|Noreste 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|22°
|22°
|Este 4 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|24°
|25°
|Este 2 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|25°
|26°
|Sur 1 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|25°
|26°
|Suroeste 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|25°
|26°
|Suroeste 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|26°
|27°
|Sur 6 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|25°
|26°
|Sureste 9 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|23°
|24°
|Sureste 8 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|22°
|22°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|21°
|21°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|20°
|20°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|20°
|20°
|Sureste 10 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|19°
|19°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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