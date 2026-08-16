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El clima en Misiones hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 16 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
24°
Viento
Norte 22 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Norte 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
25°
Viento
Noreste 18 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.


Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 30°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 31°
Mínima: 21°
Sensación Térmica: 22°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol18:23
Horas de luz11h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación18%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:13 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 22° Este 6 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 23° 22° Este 7 - 31 km/h 0% Nubes y claros
03:00 22° 22° Noreste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
04:00 22° 22° Noreste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 23° 23° Noreste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
06:00 23° 23° Noreste 22 - 40 km/h 0% Cielo despejado
07:00 23° 24° Noreste 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
08:00 23° 24° Norte 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
09:00 24° 25° Norte 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
10:00 26° 27° Norte 19 - 44 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 29° Norte 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
12:00 29° 30° Norte 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 30° 31° Norte 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 32° Norte 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 31° 33° Norte 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 31° 32° Norte 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 30° 31° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 29° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 27° Noreste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 26° 27° Noreste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
21:00 25° 26° Noreste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 25° 26° Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 25° 26° Noreste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
24:00 25° 26° Noreste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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