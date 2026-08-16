El clima en Misiones hoy, 16 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 16 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 31°.
Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 25°.
Mañana se esperan 32° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 30°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:13
|Puesta del sol
|18:23
|Horas de luz
|11h 10m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|18%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 16 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:13 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 11h 10m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 16 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|23°
|22°
|Este 6 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|23°
|22°
|Este 7 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|22°
|22°
|Noreste 16 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|22°
|22°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|23°
|23°
|Noreste 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|23°
|23°
|Noreste 22 - 40 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|23°
|24°
|Noreste 22 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|23°
|24°
|Norte 22 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|24°
|25°
|Norte 22 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|26°
|27°
|Norte 19 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|27°
|29°
|Norte 20 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|29°
|30°
|Norte 21 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|30°
|31°
|Norte 20 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|30°
|32°
|Norte 17 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|31°
|33°
|Norte 15 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|31°
|32°
|Norte 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|30°
|31°
|Norte 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|27°
|29°
|Noreste 13 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|26°
|27°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|26°
|27°
|Noreste 18 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|25°
|26°
|Noreste 18 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|25°
|26°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|25°
|26°
|Noreste 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|25°
|26°
|Noreste 18 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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