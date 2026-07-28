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Pronóstico en Misiones: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (44 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 7 - 22 km/h
Lluvia
60% 0.5 mm
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Este 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20°
Viento
Norte 23 - 41 km/h
Lluvia
90% 0.5 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 25 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 44 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 27°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 20°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 46m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:27 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 44 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 25 - 50 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 25° Norte 7 - 48 km/h 0% Nubes y claros
02:00 25° 25° Norte 7 - 48 km/h 0% Tormenta seca con cielo parcialmente nuboso
03:00 20° 20° Sur 14 - 46 km/h 70% 4.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Este 9 - 43 km/h 70% 4.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Norte 15 - 28 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 20° 20° Norte 13 - 27 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 19° 19° Sur 16 - 46 km/h 80% 5.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
08:00 19° 19° Sureste 11 - 48 km/h 70% 11 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Sureste 7 - 22 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 22° 22° Sureste 8 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 23° 23° Sureste 13 - 30 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 24° 25° Este 12 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 25° 26° Este 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 25° 26° Este 11 - 32 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 27° 28° Este 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 28° Este 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 28° Este 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 27° Noreste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 23° 22° Norte 11 - 31 km/h 50% 1.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 21° 21° Norte 14 - 33 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Norte 22 - 40 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Norte 23 - 41 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 20° 20° Oeste 9 - 46 km/h 90% 2.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 19° 19° Oeste 1 - 36 km/h 90% 11 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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