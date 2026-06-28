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Pronóstico en Misiones: cómo estará el tiempo hoy, 28 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (58 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 28 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
16°
Viento
Sureste 4 - 23 km/h
Lluvia
90% 8.9 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 7 - 19 km/h
Lluvia
60% 0.8 mm
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 15 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 58 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol17:59
Horas de luz10h 25m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 28 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:34 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 58 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 28 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 41 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Noreste 14 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Noreste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Noreste 15 - 27 km/h 50% 0.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Noreste 15 - 30 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 17° 17° Suroeste 2 - 30 km/h 70% 5.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Sur 9 - 41 km/h 90% 10 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
08:00 16° 16° Sureste 6 - 20 km/h 90% 4.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
09:00 16° 16° Sureste 4 - 23 km/h 90% 8.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
10:00 16° 16° Noreste 6 - 19 km/h 90% 9.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 17° 17° Sureste 2 - 18 km/h 90% 6.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Suroeste 1 - 11 km/h 90% 4.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 18° 18° Suroeste 5 - 10 km/h 90% 3.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14:00 18° 18° Suroeste 8 - 16 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Suroeste 8 - 16 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 18° 18° Sur 10 - 21 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 7 - 19 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 5 - 13 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sur 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sur 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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