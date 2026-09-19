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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 19 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (65 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 19 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
19°
Viento
Noreste 18 - 31 km/h
Lluvia
90% 3.5 mm
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Noreste 8 - 27 km/h
Lluvia
90% 2.4 mm
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20°
Viento
Norte 16 - 29 km/h
Lluvia
90% 1 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 18 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 65 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:36
Puesta del sol18:38
Horas de luz12h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación57%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 19 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:36 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 12h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 65 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 19 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 18 - 33 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Este 14 - 22 km/h 90% 3.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Sureste 12 - 28 km/h 90% 3.2 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Este 12 - 24 km/h 90% 4.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
04:00 18° 18° Este 10 - 23 km/h 90% 2.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 18° 18° Este 12 - 24 km/h 90% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 18° 18° Este 12 - 25 km/h 90% 6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 18° 18° Noreste 13 - 24 km/h 90% 3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
08:00 18° 18° Noreste 11 - 25 km/h 90% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
09:00 19° 19° Noreste 18 - 31 km/h 90% 3.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
10:00 19° 19° Norte 17 - 33 km/h 90% 2.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 20° 20° Norte 16 - 31 km/h 90% 2.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
12:00 20° 20° Noreste 14 - 28 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 20° 20° Noreste 11 - 25 km/h 90% 2.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Norte 14 - 27 km/h 90% 2.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 21° 21° Norte 10 - 29 km/h 90% 2.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Noreste 8 - 28 km/h 90% 2.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17:00 21° 21° Noreste 8 - 27 km/h 90% 2.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Noreste 9 - 25 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 21° 21° Noreste 11 - 27 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Noreste 12 - 32 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 20° 20° Norte 15 - 31 km/h 90% 5.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
22:00 20° 20° Norte 16 - 29 km/h 90% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Norte 14 - 33 km/h 80% 1.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 19° 19° Norte 13 - 25 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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