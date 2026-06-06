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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del tiempo hoy, 6 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 03:30
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 6 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 6 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
17°
Viento
Norte 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Suroeste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Sureste 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 25°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol17:56
Horas de luz10h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación68%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 6 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:28 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 6 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 19° 19° Este 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Noreste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Noreste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Noreste 7 - 12 km/h 0% Neblina
06:00 15° 15° Noreste 7 - 14 km/h 0% Neblina
07:00 15° 15° Noreste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Norte 8 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Noreste 5 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Norte 4 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 23° 24° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Oeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Oeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Oeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 24° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Sureste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Sureste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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