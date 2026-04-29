Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará calima con cielo despejado.
El pronóstico para Neuquén este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 40 - 75 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 40 - 75 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:13
|Puesta del sol
|18:45
|Horas de luz
|10h 32m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Neuquén indica calima con cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:13 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica calima con cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 40 - 75 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Oeste 28 - 67 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|02:00
|19°
|19°
|Suroeste 17 - 72 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|03:00
|18°
|18°
|Oeste 33 - 74 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|04:00
|17°
|17°
|Oeste 19 - 74 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|05:00
|16°
|16°
|Oeste 20 - 74 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|06:00
|15°
|15°
|Oeste 22 - 75 km/h
|0%
|Calima con cielo despejado
|07:00
|12°
|12°
|Oeste 38 - 75 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|12°
|12°
|Oeste 36 - 71 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|12°
|12°
|Oeste 35 - 68 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|13°
|13°
|Oeste 29 - 65 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|14°
|14°
|Oeste 30 - 60 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|16°
|16°
|Oeste 30 - 60 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|17°
|17°
|Oeste 27 - 59 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|18°
|18°
|Oeste 23 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|19°
|19°
|Oeste 19 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|20°
|20°
|Oeste 15 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Suroeste 14 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|19°
|19°
|Oeste 10 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Oeste 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Oeste 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|14°
|14°
|Oeste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|14°
|14°
|Suroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|13°
|13°
|Suroeste 13 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Suroeste 13 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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