Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.

El pronóstico para Neuquén este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 11°. Con vientos de 40 - 75 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
12°
Viento
Oeste 35 - 68 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Suroeste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 40 - 75 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:13
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 32m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Neuquén indica calima con cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:13 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica calima con cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 40 - 75 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Oeste 28 - 67 km/h 0% Calima con cielo despejado
02:00 19° 19° Suroeste 17 - 72 km/h 0% Calima con cielo despejado
03:00 18° 18° Oeste 33 - 74 km/h 0% Calima con cielo despejado
04:00 17° 17° Oeste 19 - 74 km/h 0% Calima con cielo despejado
05:00 16° 16° Oeste 20 - 74 km/h 0% Calima con cielo despejado
06:00 15° 15° Oeste 22 - 75 km/h 0% Calima con cielo despejado
07:00 12° 12° Oeste 38 - 75 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Oeste 36 - 71 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Oeste 35 - 68 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Oeste 29 - 65 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Oeste 30 - 60 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Oeste 30 - 60 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Oeste 27 - 59 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Oeste 23 - 55 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Oeste 19 - 48 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Oeste 15 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Oeste 10 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Oeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Oeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Suroeste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.