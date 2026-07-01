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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 3 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 3 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Este 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 8°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:51
Puesta del sol18:20
Horas de luz9h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 3 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:51 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 9h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 3 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 15 - 53 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 19 - 50 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 24 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sureste 23 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 23 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 17 - 37 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Sureste 14 - 32 km/h 0% Soleado
10:00 Sureste 14 - 27 km/h 0% Soleado
11:00 Sureste 12 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 Sureste 13 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 Sureste 13 - 30 km/h 0% Soleado
14:00 Sureste 12 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 Sureste 12 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 Este 10 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 Este 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 Este 7 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 -1° -1° Sureste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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