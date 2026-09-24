¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 13h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 24 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 27 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:18
|Puesta del sol
|19:30
|Horas de luz
|12h 12m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 07:18 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 12m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 27 - 59 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noroeste 16 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|15°
|15°
|Noroeste 16 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|15°
|15°
|Oeste 19 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|15°
|15°
|Oeste 17 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|14°
|14°
|Oeste 13 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|15°
|15°
|Noroeste 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|15°
|15°
|Oeste 18 - 41 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Oeste 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Oeste 20 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|17°
|17°
|Oeste 19 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|18°
|18°
|Oeste 18 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Oeste 21 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|21°
|21°
|Oeste 23 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Oeste 27 - 59 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|19°
|19°
|Oeste 22 - 54 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Oeste 12 - 46 km/h
|60% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|18°
|18°
|Oeste 11 - 29 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|17°
|17°
|Noroeste 17 - 33 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|17°
|17°
|Noroeste 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|16°
|16°
|Noroeste 23 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|15°
|15°
|Oeste 18 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|14°
|14°
|Oeste 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|13°
|13°
|Oeste 16 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|12°
|12°
|Oeste 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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