comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa La Angostura
Villa La Angostura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 13h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 24 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Oeste 20 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Oeste 11 - 29 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Oeste 16 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 27 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:18 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 27 - 59 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Noroeste 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Oeste 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Oeste 17 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Oeste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Noroeste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Oeste 18 - 41 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Oeste 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Oeste 20 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Oeste 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Oeste 18 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Oeste 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Oeste 23 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Oeste 27 - 59 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 19° 19° Oeste 22 - 54 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Oeste 12 - 46 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 18° 18° Oeste 11 - 29 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Noroeste 17 - 33 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Noroeste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Noroeste 23 - 44 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Oeste 18 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Oeste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Oeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Oeste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se vienen 24 horas de lluvia al AMBA:cuándo llueve y baja la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se vienen 24 horas de lluvia al AMBA: cuándo llueve y baja la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Alerta roja por lluvias extremas:un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

    Alerta roja por lluvias extremas: un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

  3. Se aproximan las lluvias a Buenos Aires:qué día exacto cambia el tiempo y cuándo mejora el clima

    Se aproximan las lluvias a Buenos Aires: qué día exacto cambia el tiempo y cuándo mejora el clima

  4. Qué hacer ante una tormenta fuerte:las recomendaciones del SMN frente a una alerta meteorológica

    Qué hacer ante una tormenta fuerte: las recomendaciones del SMN frente a una alerta meteorológica

  5. El daño silencioso que la lluvia ácida causa en los vehículos y cómo frenarlo antes de que sea demasiado tarde

    El daño silencioso que la lluvia ácida causa en los vehículos y cómo frenarlo antes de que sea demasiado tarde
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

Economía

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

Internacionales

Delcy Rodríguez en la ONU:resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez en la ONU: resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Una estudiante inventó que su profesora había muerto, publicó un aviso fúnebre falso y logró que suspendan las clases

Portugal prohibió el uso del burka:la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual contra una asistente